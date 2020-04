Varese: infortunio in azienda, grave operaio, interviene elisoccorso

20 aprile 2020 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Infortunio sul lavoro in una ditta in via Cesare Battisti a Golasecca, comune in provincia di Varese. L'allarme è scattato stamane, lunedì 20 aprile, alle 10.47 e secondo una prima ricostruzione dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, l'operaio di 46 anni, è "caduto da altezza di circa 2 metri", riportando "fratture agli arti inferiori". L'uomo, in codice rosso ossia in gravi condizioni, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese. Le indagini sono affidate ai carabinieri.