Coronavirus: da Regione Lombardia 4 mln a Milano, 60,5 mln a Comuni Provincia

20 aprile 2020 a

a

a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Oltre 60 milioni di euro per il Comuni del Milanese e 4 milioni per Milano. E' quanto stanziato dalla Regione Lombardia per finanziare opere immediatamente cantierabili per far ripartire l'economia lombarda colpita dall'emergenza coronavirus. Complessivamente su un piano da 3 miliardi per gli anni 2020-2022 sono 400 i milioni destinati a Comuni e Province per opere cantierabili, mentre il resto è destinato ad altre opere regionali.

"Cari milanesi, nelle settimane di questa crisi - dice il presidente della Regione, Attilio Fontana - mi e' capitato spesso di entrare in ufficio mentre il primo sole del mattino illuminava la Madonnina e ogni volta, in quei brevi istanti, ho avvertito il conforto di una certezza. Sentivo che ce l'avremmo fatta. Anche ora ne sono sicuro e questo nostro piano di investimenti, tanto straordinario da non avere precedenti dal dopoguerra, segnerà l'inizio della ripartenza. La Lombardia, culla dei liberi Comuni, riparte dalle sue radici, dalle sue comunita' che in questi mesi hanno resistito. Riparte dai Sindaci che saranno finalmente in condizione di dare risposte concrete ai cittadini: strade, scuole, viadotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e tutte le opere necessarie alla ripartenza".

Un 'Piano Marshall', come lo definisce Fontana, "che punta su operosita', sviluppo e sicurezza, come gia' anticipato dalle nostre linee guida in Lombardia si lavorera' all'insegna delle 5 D (Distanza, Dispositivi, Digitale, Diagnosi, Diritti). Anche nel Milanese il nostro sforzo e' stato straordinario, trovando e garantendo risorse mai cosi' ingenti prima d'ora. E' il nostro modo per dimostrare che la Regione Lombardia parla coi fatti".