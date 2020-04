Coronavirus: ricorso sindacati contro Regione Lombardia, rischi da e-commerce

20 aprile 2020 a

a

a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Questo pomeriggio Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno notificato al Tar della Lombardia un ricorso formale nei confronti delle ordinanze di Regione Lombardia sul commercio on line. Le ordinanze, si spiega dai sindacati, sono "nettamente in contrasto con i diversi decreti del governo e della Presidenza del Consiglio con i quali si limitano una serie di attività produttive per contrastare la diffusione del Covid 19". Il rispetto delle disposizioni di sicurezza, continuano, "sono imprescindibili per la tutela della salute di lavoratori e cittadini. È da settimane che denunciamo in tutte le sedi il rischio che i magazzini della Logistica si trasformino in veri e propri focolai di diffusione del virus contro il quale le nostre comunità si stanno battendo. La permanenza nelle abitazioni ha aumentato fino a raddoppiare le consegne dei fattorini e dei driver".