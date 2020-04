21 aprile 2020 a

a

a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Sono 13.020 le persone controllate dalle forze dell'ordine in provincia di Milano per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus. Di queste 451 sono state multate e 4 denunciate per false dichiarazioni. Inoltre, si spiega dalla Prefettura di Milano, gli esercizi commerciali controllati sono stati 3.209, con 11 titolari denunciati.