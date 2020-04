Coronavirus: da Regione Lombardia 347mila mascherine a dipendenti trasporto pubblico

21 aprile 2020 a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha destinato gratuitamente 347.200 mascherine ai lavoratori del trasporto pubblico: 200mila alle agenzie del Tpl per gli autisti di bus, tram e metro, 31mila per gli operatori di Trenord e Ferrovienord e 116.200 per i tassisti lombardi. Per i tassisti la consegna sarà completata nelle varie province nei prossimi giorni.

"L'approvvigionamento gratuito di mascherine - ha detto l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi - e' un segnale di vicinanza nei confronti di chi, come i lavoratori del trasporto pubblico, non ha mai smesso di svolgere il proprio lavoro quotidiano, con abnegazione, durante questa emergenza sanitaria, garantendo un servizio essenziale per i cittadini".