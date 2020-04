Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre persone

21 aprile 2020 a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano tre persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di due cittadini albanesi, di 37 e 24 anni, e di un cittadino brasiliano 28enne. In via Palmanova gli agenti hanno fermato un 37enne albanese a bordo di un'auto in compagnia di un 24enne brasiliano. I due hanno riferito di essere stati a Bergamo per partecipare ai funerali di un conoscente. Ma, visto il divieto di celebrare funzioni religiose previsto dalle norme per il contenimento del coronavirus, gli agenti hanno perquisito la vettura e hanno trovato 37 grammi di cocaina. Il 37enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

La polizia ha poi arrestato, sempre per detenzione e spaccio di stupefacenti, anche di un cittadino brasiliano, coinquilino del 37enne. Gli agenti lo hanno individuato in viale Monza, mentre vendeva della droga a un cittadino albanese di 24 anni, che è stato trovato con 22 grammi di cocaina. Entrambi sono stati arrestati.