Coronavirus: da Regione Lombardia oltre 5,5 mln per cultura e spettacolo

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, con due delibere ha stanziato oltre 5,685 milioni di euro per interventi straordinari e urgenti nei settori cultura e spettacolo. In particolare 3,38 milioni di euro vengono assegnati alle fondazioni partecipate che operano nell'ambito dello spettacolo (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione I Pomeriggi Musicali, Piccolo Teatro - Teatro d'Europa, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico Giuseppe Verdi di Milano e Fondazione Teatro Grande di Brescia).

E' inoltre previsto un sostegno al progetto Opera Lombardia di 517.500 euro, ma anche un acconto dei singoli contributi, per la programmazione 2020, ai Teatri di Tradizione, ai Circuiti di Spettacolo dal Vivo, alla produzione teatrale, al Festival di Musica e Danza, alla promozione educativa culturale, al Centro Nazionale di Produzione della Danza Dancehouse e alla Fondazione Cineteca Italiana di Milano. Nella seconda delibera, la Regione ha assegnato 510.000 euro per il sostegno alle attività annuali 2020 di tre fondazioni museali partecipate: le 'Stelline', la 'Triennale' e il 'Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia'.

"Con queste due delibere Regione Lombardia, ancora una volta - ha detto Stefano Bruno Galli - ha dimostrato una concreta vicinanza alle imprese culturali in difficolta'. Dei 5,5 milioni di euro stanziati, quasi 4 saranno erogati in anticipo visto il momento di difficolta' causato dal coronavirus che ha provocato la chiusura dei teatri e dei musei e la sospensione delle attività. Siamo intervenuti rapidamente perché siamo perfettamente consapevoli delle condizioni in cui versano realtà culturali di assoluto livello, nazionale e internazionale, che solo questa grande Regione può annoverare"