Coronavirus: consiglio regionale Lombardia approva risoluzione su fase 2 (2)

(Adnkronos) - E' un documento "importante e ricco di spunti e contenuti significativi, a cui tutti i gruppi consiliari hanno dato un apporto importante al di là dell'espressione di voto finale", ha evidenziato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. "In questo delicato momento di difficile tenuta e coesione sociale auspico che prevalga da parte di tutti un grande e forte senso di responsabilità istituzionale: dobbiamo riuscire a elaborare insieme, maggioranza e minoranza, Giunta e Consiglio, strategie il più possibile condivise e all'interno delle quali ognuno deve essere messo nelle condizioni di poter dare un contributo costruttivo a facilitare il ritorno alla normalità".

Nel dettaglio, la risoluzione approvata oggi in Consiglio regionale impegna il presidente e la Giunta regionale a farsi portavoce presso il governo ed in ogni sede istituzionale: al fine di sostenere l'adozione di idonee misure di sostegno atte a garantire la continuità dell'offerta educativa di asili nido e scuole materne, pubbliche e private, attualmente gravate dall'interruzione delle attività e la conseguente sospensione della corresponsione delle rette da parte delle famiglie, garantendo la continuità della misura 'nidi gratis' regionale; per sostenere l'attività emergenziale delle reti, dei centri antiviolenza e delle case rifugio, anche attraverso la richiesta di risorse finalizzate ad implementare azioni di sostegno nei confronti di donne e minori in stato di difficoltà a causa del virus Covid-19; affinché sia incrementato il fondo delle non autosufficienze; affinché sia incrementato il Fondo nazionale per le Politiche sociali

E ancora: per valutare la possibilità di adottare l'Iva agevolata al 4% sugli acquisti di strumentazione necessaria alla gestione dell'emergenza e specialmente per i dispositivi di protezione individuale; per chiedere l'adozione di azioni concrete a vantaggio del personale sanitario con riferimento alle retribuzioni anche mediante la previsione di sgravi fiscali.