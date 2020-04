Coronavirus: consiglio regionale Lombardia approva risoluzione su fase 2

21 aprile 2020 a

a

a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Via libera a scrutinio segreto in Consiglio regionale della Lombardia con 43 voti a favore, 25 contrari e un astenuto alla risoluzione illustrata dal presidente della Commissione Attività produttive Gianmarco Senna (Lega), con la quale vengono forniti alla Giunta linee guida, indirizzi e contributi per gestire e attuare la cosiddetta 'fase 2' dell'emergenza Covid-19. Hanno annunciato il loro voto a favore i gruppi di maggioranza, contrari Pd, M5S, Lombardi civici europeisti e +Europa, mentre Patrizia Baffi (Italia Viva) si è pronunciata per l'astensione.

Il documento approvato sollecita interventi e indica misure e provvedimenti dettagliati utili a favorire la ripresa e la ripartenza della società lombarda in tutti i suoi vari ambiti, da quello economico e produttivo a quello più propriamente attinente la fase familiare ed educativa, nonché quella sanitaria e assistenziale. "Si tratta di un documento fondamentale, frutto di un lavoro importante, articolato e approfondito su quella che possiamo senza dubbio definire la Risoluzione dell'emergenza e della ripartenza della società", ha sottolineato Senna.

"Avanziamo proposte di buonsenso, fattive e concrete per fare ripartire non solo la nostra regione, ma l'intero Sistema Paese, accogliendo anche alcuni emendamenti delle minoranze: mi auguro che anche il governo nazionale le legga con attenzione e ne tenga conto per rilanciare l'Italia avvalendosi della competenza lombarda".