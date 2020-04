Coronavirus: consiglio regionale Lombardia approva risoluzione su fase 2 (3)

21 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Il presidente e la Giunta regionale sono chiamati ad attivarsi per le imprese e i professionisti per l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà a favore delle attività economiche, delle famiglie e degli enti locali lombardi che sia operativo il prima possibile; studiare e attuare una serie di misure di sostegno e salvaguardia di tutte le realtà economiche, imprenditoriali di tutti i settori, culturali, sociali, educative ed associazionistiche della Lombardia, prevedere la creazione di zone economiche speciali a valere su tutto il territorio regionale al fine di aumentare attrattività di investitori, snellire la burocrazia e ottenere sgravi fiscali e previdenziali, conseguendo in questo modo la possibilità di rilanciare le attività economiche; l'esenzione temporanea del versamento dei tributi nazionali e degli altri adempimenti fiscali e burocratici, nonché del pagamento delle utenze, per tutte le attività economiche della Lombardia colpite dalla crisi sanitaria ed economica.

Prevedere analoghe misure rivolte alle famiglie che risultino in difficoltà sempre a seguito della suddetta crisi; misure di sostegno per favorire ripresa import-export; potenziare l'organico e l'attività dell'Agenzia delle Dogane, operante negli scali aeroportuali, per poter dare risposte immediate alle esigenze delle imprese lombarde nella fase immediatamente successiva alla ripartenza; lavorare alla creazione di strumenti di supporto alle aziende che in questi mesi investiranno in ricerca e sviluppo; estensione del bonus di 600 euro a tutti le partite Iva e a tutti i liberi professionisti; sostenere economicamente le famiglie messe in difficoltà a seguito della chiusura degli asili nidi e degli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, sia pubblici che paritari; prevedere per le aziende, anche agricole e del settore agroalimentare, che intendono premiare l'attività del lavoratore in questo periodo difficile una detassazione totale degli emolumenti corrisposti a tal fine, analogamente anche per il compenso degli straordinari;

Per i lavoratori ampliare i fondi per le misure di sostegno, in caso di perdita, anche temporanea, del posto di lavoro; studiare forme di sostegno a quelle categorie che non possono accedere agli ammortizzatori tradizionali; prevedere misure di sostegno e tutela della salute per i lavoratori frontalieri; disporre controlli sanitari, nell'immediata antecedenza la fase di rientro sui luoghi di lavoro; rafforzare i centri per l'impiego.