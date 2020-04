Coronavirus: consiglio regionale Lombardia approva risoluzione su fase 2 (4)

21 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Per le famiglie studiare forme di supporto economico per le famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza, per ogni tipo di criticità economica che devono affrontare; ulteriori sostegni per l'acquisto di libri di testo, dotazione tecnologiche e strumenti per la didattica estendendo la politica di Dote scuola e allargando la platea dei beneficiari per alunni di tutte le scuole, statali e paritarie; detrazione fiscale delle rette dell'anno scolastico 2019-2020 (anche statali); modifica ed estensione del bonus baby-sitter, o, in alternativa, aggiungere, un bonus educazione per l'acquisto di tecnologie necessari alla didattica 'in rete', acquisto di sussidi didattici, pagamento rette, corsi online, abbonamenti.

Respinta dall'Aula la proposta di risoluzione presentata da Partito Democratico e +Europa, che chiedeva l'istituzione di un commissario per la sanità territoriale lombarda e di un 'recovery bond' regionale per finanziare la ripartenza. Nella proposta di Pd e +Europa, il piano, gestito dal commissario, avrebbe dovuto prevedere: esecuzione dei tamponi a tutti i sanitari esposti a maggior rischio, a ospiti e personale delle Rsa, a tutti i malati che presentino infezione respiratoria acuta, e provvedere a far sì che tutte queste categorie siano dotate di dispositivi di protezione; incremento esponenziale della capacità di fare tamponi, autorizzando nuovi laboratori e, se necessario, obbligando in via autoritativa i laboratori privati a processare i test; esecuzione dei test sierologici, validati dall'Istituto Superiore di Sanità, a tutti i lavoratori che svolgono servizi essenziali e poi a tutta la popolazione lombarda; incremento delle Unità speciali di continuità territoriale fino al numero previsto dalla normativa nazionale, mettendo i medici di medicina generale in condizione di operare in sicurezza, con protezioni e telemedicina; sanificazione di tutti gli ospedali e delle Rsa.

Approvati anche diversi emendamenti e alcuni ordini del giorno presentati da esponenti di maggioranza e minoranza. Sono stati votati complessivamente 173 emendamenti, 4 subemendamenti e 11 ordini del giorno.