Coronavirus: Mattinzoli, 'Lombardia dimostra vicinanza ed efficienza'

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso di far parte di questa Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana per la sensibilità, la tempestività e l'efficienza che sta dimostrando in settori cruciali, a partire da quello sanitario per la difesa della salute di tutti a quello socio-economico per la ripresa del nostro tessuto produttivo". Lo dice l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, commentando il varo del piano straordinario di investimenti approvato ieri dalla Giunta.

"Mettere a disposizione 3 miliardi, di cui 400 milioni già per quest'anno, per i sindaci, per i Comuni e le Province significa esprimere concretamente la propria vicinanza e solidarietà" ha spiegato l'assessore. "In questo modo gli enti locali, guardando alle esigenze della propria comunità , potranno realizzare opere che faranno lavorare le nostre micro, piccole e medie imprese, gli artigiani, le cooperative. E' un ulteriore rilancio dell'economia. Per la nostra Brescia stanziati subito 50 milioni di euro", ha sottolineato

"Risorse ben meritate dal nostro territorio, fra i più colpiti dal Covid 19. Esso ha espresso , ancora una volta, con i suoi operatori sanitari, sociali, con il volontariato quella capacità di reazione tipica senza lamentele e senza polemiche. Tutto ciò evidenzia la volontà di Regione Lombardia di essere sempre al fianco dei propri cittadini con aiuti veri, rapidi e concreti", ha concluso Mattinzoli.