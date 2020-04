Coronavirus: Ferrante (Pd), 'Approvato da Ars emendamento a sostegno nidi e asili privati'

22 aprile 2020 a

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - La quinta commissione dell'Ars ha approvato un emendamento promosso da Antonio Ferrante e presentato dal deputato regionale Anthony Barbagallo che prevede, all'interno dei 120 milioni di euro complessivi stanziati nella legge di stabilità per il sostegno alle attività didattiche e formative sospese a causa dell'epidemia da covid 19, un contributo per nidi e materne private costrette alla chiusura.

"I nidi e le materne – dice Antonio Ferrante, promotore dell'emendamento, - svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini come per le esigenze lavorative dei genitori che, per sua stessa natura, non può essere svolto a distanza e che proprio per questo, sospesa ogni attività, non ha più percepito le rette e rischia il collasso totale. Con questo emendamento vogliamo garantire la continuità e così permetterne la riapertura".

"Ringrazio Anthony Barbagallo – continua Ferrante - per aver presentato l'emendamento, Nello di Pasquale, nostro componente, per averlo sostenuto in commissione e, in generale, tutti i componenti per la sensibilità dimostrata verso un settore tra i più colpiti dall'emergenza e che abbiamo il dovere di tutelare e preservare. In questo senso-ha concluso Ferrante- rivolgo un appello a tutta l'Assemblea affinché lo approvi con una sola voce, dando il chiaro messaggio ad insegnanti, genitori e bambini che tutti insieme lottiamo affinché nessuno rimanga indietro quando l'emergenza sarà finita".