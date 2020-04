Coronavirus: Codacons segnala due nuovi casi a procure Pavia e Milano

22 aprile 2020 a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Due decessi di anziani ricoverati presso le Rsa della Lombardia finiscono oggi al vaglio delle procure di Pavia e Milano. "Il Codacons ha deciso di inviare alla magistratura le segnalazioni giunte dai familiari dei due pazienti in cui si sollevano dubbi e sospetti in merito ai decessi e alla gestione dell'emergenza coronavirus all'interno delle strutture".

In particolare, "il primo caso riguarda la morte di un paziente avvenuta lo scorso 10 aprile presso la Fondazione Ricovero Martinelli di Cinisello Balsamo, e sulla quale i familiari dell'uomo deceduto denunciano una grave carenza di informazioni circa le cause della morte e le condizioni di salute dell'anziano". Il secondo caso invece è relativo al decesso di una paziente ospite della Rsa Fratelli Carnevale con sede a Gambolò, in provincia di Pavia, trasportata d'urgenza all'ospedale di Vigevano con febbre, tosse e altri sintomi da Covid-19, e morta presso il nosocomio lo scorso 5 aprile, poche ore dopo il ricovero". Casi sui quali "i parenti degli anziani chiedono verità e giustizia, e che finiscono ora al vaglio delle due procure che dovranno accertare se i decessi siano in qualche modo riconducibili a carenze od omissioni sul fronte della gestione del coronavirus", si sottolinea nella nota dell'associazione.

Proprio in relazione all'emergenza delle Rsa in Lombardia e all'elevato numero di decessi registrato presso le strutture, il Codacons "chiede il commissariamento di tutte le case di cura, con la sospensione dei direttori e l'invio di medici militari a gestire cure e ricoveri degli anziani, e l'istituzione di un osservatorio regionale sulle Rsa che abbia il compito preciso di proteggere i pazienti". Sul sito del Codacons i parenti delle vittime di coronavirus possono compilare un questionario per segnalare ritardi, omissioni e carenze nella gestione dell'emergenza.