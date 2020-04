Coronavirus: Guffanti (Ance Lombardia), 'bene piano investimenti Regione per ripresa'

22 aprile 2020 a

a

a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Ance Lombardia, l'associazione regionale dei costruttori edili, Luca Guffanti, ha chiamato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per esprimere l'apprezzamento degli imprenditori edili per il piano di investimenti da 3 miliardi di euro per sostenere la ripresa economica. “Ho assicurato al presidente Fontana che la filiera edile è pronta ad accettare la sfida della ripartenza in sicurezza e ho espresso forte apprezzamento per questa iniziativa di sostegno all'economia lombarda", ha spiegato Guffanti.

"Nell'attuale fase di estrema difficoltà e di disorientamento per le imprese, Regione Lombardia ha avuto il coraggio di avviare uno strumento concreto che, quando sarà approvato dal Consiglio regionale, permetterà ai Comuni lombardi già nel 2020 di investire 400 milioni di euro in opere pubbliche per la collettività e che per il 2021 mette a disposizione 2,6 miliardi di euro per ulteriori interventi per la ripresa economica”, ha continuato.

“L'impegno della Regione speriamo possa essere uno stimolo per il livello nazionale: se fosse investito in interventi concreti per la ripresa l'equivalente del 12% del bilancio del Paese si potrebbe più facilmente superare l'emergenza economica, conseguente a quella sanitaria", ha aggiunto.