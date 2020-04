Coronavirus: da Regione Lombardia 115 mln per imprese e liberi professionisti

22 aprile 2020 a

a

a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato due provvedimenti per il credito delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti. Con una dotazione di oltre 115 milioni di euro, le misure, su proposta dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli e con il concerto dell'assessore al Turismo Lara Magoni, rispondono all'esigenza di liquidità causata dall'emergenza sanitaria ed economica provocata dalla diffusione del coronavirus.

La prima prevede la modifica e l'incremento della dotazione finanziaria della misura 'Credito Adesso' e la seconda istituisce 'Credito Adesso Evolution'. Le modifiche riguardano l'allargamento della platea dei beneficiari, come ristoranti, esercizi commerciali, distributori carburanti, età, la riduzione dell'importo minimo del prestito richiesto, l'abbattimento dei tassi d'interesse e l'allungamento dei tempi di restituzione del finanziamento. Il pacchetto di aiuti per l'economia messo a punto da Regione Lombardia prevede anche 7,5 milioni di euro di controgaranzia su portafogli concessi dai Confidi che hanno come destinatari le piccole e medie imprese e liberi professioni per migliorare l'accesso al credito fino al 100%.

"Con il coordinamento del presidente Attilio Fontana e il confronto con i protagonisti del Patto per lo Sviluppo e con tutte le associazioni di categoria è emerso con chiarezza che l'esigenza impellente ora per tutto il tessuto produttivo, dalle micro alle grandi imprese, agli artigiani, alle cooperative è la liquidità", ha commentato Mattinzoli.