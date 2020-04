Coronavirus: comitato parenti Pat, 'indagine epidemiologica per dati mortalità'

22 aprile 2020 a

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Il Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio, difeso dagli avvocati Luca Santa Maria e Luigi Santangelo, "chiede che sia avviata con la massima urgenza un'indagine epidemiologica all'interno del Pio Albergo Trivulzio per acquisire le prove scientifiche dei reali tassi di mortalità e di malattia dei pazienti, medici e infermieri, causati dall'epidemia del Covid19".

L'indagine "dovrebbe essere estesa a tutti gli ospedali e alle Residenze Sanitarie Assistenziali della Regione Lombardia presso i quali sono emerse criticità e condotta con la migliore metodologia scientifica disponibile, al fine di confrontare i tassi di mortalità riscontrati nella Regione a quelli osservati in altre aree del Paese", spiega il portavoce Alessandro Azzoni. "Questo è un passaggio necessario per l'accertamento delle responsabilità morali, politiche e giuridiche per i gravi fatti accaduti. Chiediamo aiuto alla scienza proprio perché non vogliamo vendetta ma solo giustizia", conclude.