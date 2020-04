Coronavirus: Gallera, 'delibera Rsa? La rifarei, obiettivo salvare vite' (2)

23 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "I controlli ci sono stati, le Ats avevano questo compito di fare la sorveglianza, adesso stiamo andando a verificare situazione per situazione. E' chiaro che forse il modello Rsa è un modello che per la gestione dei pazienti Covid è emerso non avere le capacità di farlo, ricordiamo che le Rsa sono tutti enti privati gestiti da soggetti privati, del privato sociale o da fondazioni quindi sono soggetti che dovevano avere la capacità di affrontare questo tema", aggiunge l'assessore Gallera.

"Per quello che successo in tutta Italia e in tutto il mondo, forse è un modello che per la complessità di alcuni pazienti non è idoneo e quindi noi stiamo immaginando di costruire luoghi in cui i nostri anziani malati di Covid possano essere collocati quindi con un'assistenza sanitaria più strutturata e forte di quella prevista per le Rsa", conclude Gallera.