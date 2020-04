25 aprile: arcivescovo Milano, 'crediamo in Italia fondata su Costituzione'

23 aprile 2020 a

a

a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "Personalmente sento la responsabilità di celebrare la memoria dei martiri della resistenza come memoria di una promessa. Sento che solo questo modo di vivere la memoria contiene una possibilità di costruire insieme il futuro. I cittadini italiani sono chiamati oggi più che mai a camminare insieme fiduciosi in una promessa. La promessa civile contiene i valori che si sono tradotti in principi della Costituzione italiana. I morti della resistenza, i padri costituenti, le forze sociali che sono emerse vive dal disastro della guerra e dagli anni della dittatura meritano di essere ricordati non come fotografie del passato, ma come testimoni di quella promessa che li ha motivati a lottare, a lottare insieme, a sognare insieme". E' uno dei passaggi dell'intervento dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, per la commemorazione dei morti della Resistenza, pronunciato dal campo della Gloria del cimitero Maggiore in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione.

"Noi oggi onoriamo quella gente perché facciamo memoria della promessa in cui hanno creduto, continuiamo a crederci e continuiamo a camminare cercando di essere uniti nella condivisione del valori della democrazia, della partecipazione, della solidarietà. Noi cristiani chiamiamo 'fraternità' questo camminare insieme verso la terra promessa", aggiunge.

"Ecco, prendiamo coraggio per essere popolo in cammino, per essere fratelli e sorelle, radunati dalla promessa di una Italia fondata sui principi della Costituzione della Repubblica, di una Italia protagonista nel costruire l'Europa dei popoli, di una Italia che continua ad avere mente e cuore aperti a una visione del mondo come giardino da custodire per il convivere fraterno. Siamo qui oggi, sono qui oggi a far memoria della promessa", conclude l'arcivescovo Delpini.