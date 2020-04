25 aprile: arcivescovo Milano, 'tanti pagato con la vita speranza di un paese libero'

23 aprile 2020 a

a

a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "La memoria degli eventi, delle vicende e delle persone che hanno pagato il prezzo più alto può essere celebrata come condivisione di una speranza, come la fiducia in una promessa. La celebrazione di una promessa è la memoria che io, come vescovo cattolico di questa città, come cristiano di questo paese coltivo. Uomini e donne della resistenza hanno creduto a una promessa, hanno compiuto le loro imprese, hanno sofferto e rischiato, hanno pagato con la vita la speranza di un paese libero, di un popolo unito da valori condivisi e liberamente scelti. Hanno creduto a una terra promessa e perciò non si sono rassegnati a una terra di schiavitù". Così l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ricorda dal cimitero Maggiore le vittime della Resistenza nel 75esimo anniversario della Liberazione.

La memoria degli eventi, delle vicende, delle persone "è doverosa. Ma la sottolineatura del dovere della memoria rischia di rendere la commemorazione un rito, una formalità, certo solenne e ben preparata, ma una formalità, un adempimento. La celebrazione formale si logora con il tempo, l'aspetto di doverosità la rende noiosa, il fatto che sia doverosa predispone ai distinguo e alla ricerca di buone ragioni per giustificare la propria assenza", sottolinea.