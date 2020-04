25 aprile: arcivescovo Milano, 'tanti pagato con la vita speranza di un paese libero' (2)

23 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "La memoria degli eventi e delle vicende può essere celebrata come memoria di una vittoria. Diventa l'autocelebrazione dei vincitori. Comporta il rischio di essere una celebrazione di parte, una celebrazione che divide, che alimenta l'accanimento nel rivendicare meriti, nell'accusare di scelte sbagliate, nel cercare giustificazioni" oppure "può essere celebrata come memoria di una sconfitta, di una ferita subita, di troppe morti ingiuste. Diventa l'occasione per alimentare il risentimento. Comporta il rischio di essere una celebrazione di parte, una celebrazione che divide, che alimenta una specie di pretesa di risarcimento o una aspettativa di rivincita", conclude l'arcivesco Delpini testimone della comunità cattolica "che insieme con molte componenti della società italiana ha contributo alle vicende della liberazione e all'evento del 25 aprile, con l'intelligenza, l'eroismo, il drammatico prezzo di sangue che è documentato e che merita di essere più comunemente conosciuto, riconosciuto e condiviso".