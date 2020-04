Lavoro: QuoJobis cerca 20 profili informatici in Italia

23 aprile 2020 a

a

a

Milano, 23 apr. (Labitalia) - L'emergenza da coronavirus non ferma la richiesta di personale nel settore IT. La conferma arriva da QuoJobis, brand di Promec Work SpA – Agenzia per il Lavoro, che attraverso la divisione Tech, ricerca profili informatici diversi e con alta specializzazione, per aziende operanti in diversi settori. Ed ecco i profili ricercati in dettaglio. Si parte con 2 esperti Seo per i quali sono richiesti almeno 3 anni di esperienza in ambito Web Marketing Seo/Sem. Per loro la sede di lavoro sarà Napoli. A seguire si cercano 2 Web Developer con ottima conoscenza di Css/Html e Php che lavoreranno a Firenze.

Ci sono anche richieste per 3 sistemisti informatici, con ottima conoscenza di sistemi operativi Windows e per i quali la sede di lavoro sarà Verona. Si cercano anche 4 frontend developer (con esperienza di almeno 3 anni in disegno e sviluppo di soluzioni software complesse), 2 Software Architect (esperienza di almeno 3 anni in sviluppo Java FullStack), 1 IT Project Manager (esperienza di almeno 5 anni nella gestione di Progetti IT complessi). Per questi la sede di lavoro è Roma.

Infine QuoJobis Divisione Tech cerca 2 Chief Operating Officer (Coo) con esperienza manageriale di almeno 8 anni in Operation e Strategia d'impresa e 5 database administrator, che abbiano ottima conoscenza e gestone del database Oracle e linguaggi Sql. La sede di lavoro è Milano. "Si valutano sia profili junior sia profili senior e si offrono ottime possibilità di inserimento in azienda, a seconda dell'esperienza e del profilo", fa sapere QuoJobis. Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv, corredato di foto, a [email protected] indicando il ruolo per cui ci si candida.