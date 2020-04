Milano: tenta di dare fuoco a pizzeria a Sesto San Giovanni, arrestato piromane

23 aprile 2020 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per aver cercato di incendiare una pizzeria a Sesto San Giovanni. Gli agenti sono intervenuti a Sesto San Giovanni in viale Casiraghi, per una segnalazione di un principio di incendio in un ristorante. Sul posto hanno sorpreso un cittadino nigeriano di 23 anni e nel locale hanno trovato alcuni blocchi di legno posti sul bancone e incendiati e due bombole di gpl d 15 chili l'una. Il 23enne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di quattro accendini ed è stato quindi arrestato con l'accusa di incendio doloso aggravato.

Dopo l'arresto gli agenti si sono concentrati su altri episodi di incendio avvenuti lo scorso fine settimana a Sesto San Giovanni, dove sono stati incendiati e distrutti il dehor di un bar e nel parcheggio di un supermercato 11 automobili e un camper.

Dalle registrazioni degli impianti di videosorveglianza di esercizi commerciali nella zona e da alcune testimonianze il 23enne è stato riconosciuto sui luoghi degli incendi ed è stato denunciato.