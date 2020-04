Coronavirus: Caparini, 'diamo a Milano 16 volte più del governo, basta polemiche'

24 aprile 2020 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - "Nessuna penalizzazione. Lo dicono i numeri. Noi diamo alla città di Milano 16 volte tanto rispetto a quanto le ha dato il governo amico". Davide Caparini, assessore al Bilancio della Regione, risponde così alle accuse lanciate da Roberto Tasca, assessore al Bilancio del Comune che ha criticato la ripartizione dei 400 milioni ai comuni lombardi per far ripartire l' economia. A Milano 4 milioni, pari a 2,9 euro per abitante contro le altre cifre destinate a comuni governate dal centrodestra.

"Ho grande stima del professor Tasca. Mi dà fastidio il solo fatto che qualcuno pensi a una nostra cattiva fede. Abbiamo usato gli stessi criteri di ripartizione usati dal governo nella legge di bilancio quando ha stanziato 500 milioni per l' emergenza. Con la differenza che i 500 milioni erano per tutto il Paese. Noi ne abbiamo messi 400 per la sola Lombardia", risponde Caparini sulle pagine del Corriere della Sera. I criteri del governo stabiliscono che "per i Comuni con una popolazione superiore a 250mila abitanti la cifra messa a disposizione è di 250mila euro. Noi abbiamo usato lo stesso criterio ma a differenza del governo che ha dato a Milano 250mila euro abbiamo riservato alla città 4 milioni di euro. Significa che il governo ha messo 0,18 euro a testa per milanese, noi 2,9. Sedici volte in più".

Eppure "quando il governo amico di Milano ha approvato la legge di bilancio non ho letto interviste critiche sui giornali da parte dell'assessore al Bilancio. Mi chiedo se non si voglia far semplicemente un po' di polemica politica, ma in questo momento non mi sembra opportuno", aggiunge l'assessore lombardo. "A Nosate il governo aveva dato un contributo di 76,34 euro noi di 152. Due volte tanto. A Bernate 16,48, noi 65,4. Quattro volte tanto. A Milano 0,18, noi 2,9. Sedici volte tanto. Rispetto al governo abbiamo riequilibrato i finanziamenti a favore dei comuni più grandi come Milano. Finiamola con le polemiche".