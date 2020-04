Coronavirus: Gdf Messina sequestra seimila flaconi igienizzanti, dodici segnalati (2)

24 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Gli igienizzanti sequestrati pubblicizzavano una dichiarata azione “sanitizzante”, "creando nei consumatori una falsa aspettativa nei confronti dello stesso prodotto; infatti, secondo le disposizioni del Ministero della Salute, tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione di disinfezione sono classificabili come prodotti “biocidi” e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte dello stesso Dicastero o della Commissione Europea". Più in particolare, tutti i prodotti “biocidi” commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta queste specifiche diciture, relative alle previste autorizzazioni del Ministero della Salute o dell'Unione Europea, così certificando di essere stati sottoposti ad una preventiva valutazione e garantire sicurezza ed efficacia, nelle condizioni di uso indicate ed autorizzate.

Gli interventi si inseriscono "nel quadro delle ampie misure disposte per il contenimento e il contrasto dei rischi sanitari derivanti dall'attuale pandemia". Al riguardo, il dispositivo dei controlli messi in campo, in ambito provinciale, dallo scorso 11 marzo ad oggi, ha visto impegnati oltre 1.400 finanzieri, tra il comparto ordinario e quello aeronavale. "In questo delicato momento, secondo intese condivise con le Autorità Giudiziarie dell'intero distretto di Messina, la Guardia di Finanza peloritana ha intensificato, prioritariamente, le attività di contrasto alle condotte più marcatamente illegali e fraudolente, con l'obiettivo di tutelare i consumatori e gli operatori onesti e di contrastare coloro i quali, approfittando dell'attuale situazione emergenziale, pongono in essere pratiche commerciali scorrette - spiegano le Fiamme gialle -Le attività di controllo e sicurezza proseguiranno per tutta la durata dell'emergenza".