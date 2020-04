Sicilia: Agenda urbana, dalla Regione 85 milioni per Palermo e Bagheria

24 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Dalla Regione Siciliana 85 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo a Palermo e Bagheria. Lo strumento è l'Agenda urbana, che interessa i Poli metropolitani dell'Isola e le aggregazioni di Comuni che superano i centomila abitanti. Finanziamenti europei che il governo Musumeci porta nei territori con le nove Autorità urbane previste dal Po Fesr Sicilia: quella di Palermo e Bagheria è la prima ad avere già pubblicato tutti i bandi per realizzare gli interventi previsti.

"Si tratta - commenta il presidente della Regione Nello Musumeci - di importanti risorse finanziarie a sostegno delle priorità che il governo ha individuato. Si va dalla modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione per fornire ai cittadini servizi più efficienti alla mobilità sostenibile e alla riduzione dei consumi energetici per tutelare l'ambiente. Ma anche interventi di sostegno alle politiche sociali per l'infanzia, l'emergenza abitativa e la promozione delle imprese turistiche. Sono tutte iniziative in linea con il nostro programma di governo e alle quali stiamo dando una risposta concreta".