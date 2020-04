Mantova: paga caparra per acquisto auto online ma è una truffa, una denuncia

24 aprile 2020 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I carabinieri di Viadana, in provincia di Mantova, hanno denunciato una 47enne, residente in provincia di Bergamo, per favoreggiamento. La vittima del raggiro è un 27enne di Catanzaro il quale decide di acquistare un pick up pubblicizzato su un noto sito di compravendita auto, e consegna 500 euro di caparra su una carta PostePay intestata al presunto venditore.

I due si danno appuntamento all'aeroporto di Verona il giorno dopo, ma l'acquirente, dopo aver aspettato invano alcune ore e non riuscendo a rintracciare telefonicamente il proprietario dell'auto, decide di raggiungerlo all'indirizzo che c'è sulla carta di circolazione che gli era stata inviata per email e raggiunge così Viadana dove capisce di essere stato truffato.

Il giovane si rivolge ai carabinieri per sporgere formale querela. Le indagini portano a individuazione l'intestatario della carta sulla quale era stata versata la caparra: la 47enne che, sentita in caserma, dichiara di aver prestato la carta a uno sconosciuto, dietro il pagamento di un compenso. Per lei è scattata la denuncia per favoreggiamento.