Pavia: carabinieri donatori Avis, 'gesto per città e chi ha resistito a emergenza'

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Dalla mattinata del 23 aprile circa 50 militari, di ogni ordine e grado, con in testa il comandante Provinciale di Pavia, colonnello Luciano Calabrò, hanno deciso di diventare donatori di sangue, per contribuire al costante fabbisogno del locale Policlinico San Matteo, che ormai da mesi, anche nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sta confermando il proprio ruolo di punto di riferimento.

Visite e donazioni ematiche avverranno in questi giorni presso l'Unità di raccolta Avis Comunale di Pavia, in Via Taramelli, mentre nei prossimi giorni altri militari della provincia procederanno effettuare donazioni presso le sedi Avis e Stradella. "L'adesione così compatta e numerosa alla nostra Avis dei carabinieri di Pavia ci rende orgogliosi, ma soprattutto rappresenta un'ulteriore conferma dei valori civici dell'Arma e di quanto preziosa sia la presenza nella città dei carabinieri, profondamente incardinati sul territorio e testimoni, anche in questo caso come in numerosi altri, della loro vicinanza e solidarietà alla popolazione", il commento di Stefano Marchesotti presidente dell'Avis pavese.

"Noi, carabinieri di Pavia intendiamo, con questo gesto, ringraziare fattivamente il personale sanitario che è stato così duramente messo alla prova da questa emergenza ma ha resistito in maniera encomiabile e senza cedimenti, e rinnovare la nostra dedizione alla cittadinanza ricordando che l'Arma è sempre vicina a chiunque ne abbia bisogno", le parole del colonnello Luciano Calabrò.