Coronavirus: AnciSicilia, 'linee guida per fase 2, serve chiarezza'

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - L'Anci Sicilia ribadisce "l'assoluta esigenza di fare chiarezza attraverso l'adozione di linee guida per garantire la sicurezza sanitaria. Chiarezza che si rende necessaria per tutti i settori che caratterizzano la vita delle città". "Le amministrazioni comunali si adegueranno a tali indicazioni dell'Istituto superiore di sanità - dice Leoluca Orlando, presidente dell'Associazione dei Comuni siciliani - e nel pieno rispetto di esse stabiliranno le condizioni e le modalità opportune e specifiche che regoleranno i vari settori e che permetteranno, attraverso opportune valutazioni, lo svolgimento delle attività e l'occupazione di spazi pubblici". "Stiamo aspettando - conclude Orlando - che vengano diramate direttive adeguate anche per tanti altri settori che, in vista delle ripresa, rivestono carattere di straordinaria importanza per tutti i cittadini".