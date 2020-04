Varese: truffa da 120 mila euro, sequestro Gdf a ex dirigente medico

24 aprile 2020 a

a

a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Varese ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per oltre 120 mila euro nei confronti di un ex dirigente medico ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. La decisione arriva al termine di un'indagine coordinata dalla procura cittadina nato da un procedimento amministrativo attivato dall'Asst Sette Laghi conclusosi con il licenziamento dell'ex dirigente che aveva avviato rapporti di lavoro non autorizzati.

Dalle indagini è emerso che il dirigente medico, "nonostante avesse sottoscritto un contratto di lavoro in esclusiva con la Asst e con quella della Valle Olona, aveva prestato servizio anche a favore di un centro di ricerca pubblico con sede in provincia di Varese omettendo di effettuare tale comunicazione che avrebbe comportato la variazione del rapporto lavorativo e la contestuale interruzione dell'elargizione di somme di denaro riconosciute proprio in ragione del rapporto di esclusività sottoscritto", si legge nella nota della Guarda di finanza.

Inoltre "lo stesso indagato ha attestato il falso nella dichiarazione sostitutiva che tutti i dipendenti pubblici sono tenuti a rilasciare annualmente, per aver dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità". Al termine delle indagini il gip del tribunale di Varese, su richiesta della procura, ha disposto il provvedimento cautelare.