Mantova: Regione, 130.000 euro per restauro chiesa Revere di Borgo Mantovano

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, il 17 aprile scorso ha firmato una nuova ordinanza (numero 568), che è stata successivamente pubblicata sul Burl di martedì 21 aprile.

Con l'ordinanza vengono stanziati fondi a favore della Diocesi di Mantova per il cofinanziamento del progetto di restauro del campanile della Chiesa parrocchiale di Revere di Borgo Mantovano.

L'intervento, che rientra nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Diocesi di Mantova e Commissario delegato, consiste in opere di consolidamento strutturale e nel restauro del campanile della Chiesa parrocchiale Annunciazione Della Beata Vergine Maria di Revere di Borgo Mantovano per un importo pari a 130.000 euro a fronte di un costo complessivo pari a 145.000 euro.