Coronavirus: direttore ospedale Fiera Bergamo, 'servono sanitari e respiratori'

25 aprile 2020 a

a

a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - All'ospedale alla Fiera di Bergamo allestito dall'Associazione nazionale Alpini ha bisogno di attrezzature mediche e di personale sanitario e volontari. "Tutte le nostre risorse sono destinate all'Ospedale della Fiera", ma per fronteggiare la situazione attuale ed essere pronti anche a un'eventuale seconda ondata del contagio "servono risorse, perché dovremo ridotarci dei materiali", spiega Sergio Rizzini, direttore generale Sanità degli Alpini e direttore dell'Ospedale da campo, all'Eco di Bergamo. In due settimane, dall'ingresso dei primi pazienti, 20 persone sono state dimesse e sono tornate a casa, mentre sono circa 50 le persone assistite nella struttura, tra le quali meno di cinque si trovano in terapia intensiva.

Per il futuro, continua Rizzini, "avremo bisogno di altri apparecchi elettromedicali, come respiratori, defibrillatori, dispositivi per i rilievi parametrici", ma anche attrezzature per la parte radiologica o del laboratorio di analisi, pronto soccorso e la logistica di supporto. Inoltre, le future donazioni potranno essere spese anche per "apparecchiature di climatizzazione, a supporto dell'impianto già presente in Fiera". Allo stesso modo serve il personale sanitario e ogni tipo di volontario, dall'elettricista al sanitario, dall'idraulico al tecnico di laboratorio.