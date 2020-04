25 aprile: Fontana, 'festa di libertà e democrazia'

25 aprile 2020 a

a

a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Il 25 aprile è sempre un momento di grande riflessione nel quale dobbiamo pensare al passato per guardare al futuro con maggiore entusiasmo. Il passato è quello delle persone che hanno perso la vita per ridarci la libertà e la democrazia e questo è il vero punto di riferimento dal quale dobbiamo partire. Dobbiamo guardare al futuro con entusiasmo, pensando che tutti insieme anche in questa occasione abbiamo contribuito a trovare la libertà individuale, di muoverci di lavorare e di vivere una vita normale". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un video su Facebook in occasione del 25 aprile.

"Attraversiamo questa festa vivendo la limitazione di tante libertà, che davamo per scontate, che anche allora furono raggiunte con il sacrificio. Forse - prosegue Fontana - proprio oggi che, per tornare alla libertà, lottiamo e resistiamo contro questo maledetto virus, possiamo sentirci più vicini a chi 75 anni fa lottò per un Paese libero e democratico. Nostro malgrado la Lombardia è protagonista di questa resistenza. Voglio dirvi la verità: qualcuno credeva che gli italiani e i lombardi non avrebbero saputo rispettare le limitazioni. Si sbagliavano. Il senso di responsabilita' collettiva ha prevalso".