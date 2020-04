Coronavirus: Fontana, 'dati incoraggianti, Lombardia si rialza'

25 aprile 2020 a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Guardiamo al futuro con e speranza, come sempre bisogna fare, i dati incoraggianti degli ultimi giorni, raggiunti grazie al sacrificio collettivo, ci mettono sulla strada della 'nuova normalità". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un messaggio in occasione del 25 aprile. "L'uso delle mascherine, il distanziamento sociale, restare a casa e tutti gli accorgimenti, sono stati accolti per quello che sono: mezzi a nostra disposizione per proteggere noi stessi e gli altri, per combattere e resistere in questa tempesta che ci ha colpiti", continua.

"Anche la nuova fase - conclude Fontana - vedrà la Lombardia protagonista. Dimostreremo che il virus non ha fermato il motore del Paese. Che siamo pronti, che la Lombardia si rialza".