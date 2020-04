25 aprile: Sala, 'triste non vedere strade Milano piene di persone in festa'

25 aprile 2020 a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Il 25 aprile per me ha sempre avuto una grande importanza e un significato particolare. Per questo è un dolore non poterlo festeggiare in mezzo ai miei concittadini e mi rattrista non vedere le strade della nostra città piene di donne, uomini e giovani in festa, come è sempre accaduto negli anni passati. La situazione di emergenza che stiamo attraversando ci impone purtroppo di mantenere un profilo basso anche in questa occasione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso delle celebrazioni a Palazzo Marino per la giornata della Liberazione. "Ma in collaborazione con l'Anpi abbiamo fatto il possibile per dare il massimo risalto a questa cerimonia", ha aggiunto.