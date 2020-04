Coronavirus: Sala, 'Milano e Lombardia si sono riscoperte fragili, Italia solidale'

25 aprile 2020 a

Milano,, 25 apr. (Adnkronos) - "L'epidemia, che ha colpito in modo particolarmente crudele la nostra Regione, è stata un'occasione per richiamarci all'umiltà: Milano e la Lombardia sono abituate a macinare record e a primeggiare, ma in questa drammatica emergenza hanno riscoperto le loro fragilità. Milano e la Lombardia, con la loro forza e le loro eccellenze, si sono trovate disarmate di fronte ad un nemico così subdolo. Ma allo stesso tempo hanno toccato con mano l'importanza di essere parte di una grande nazione, di essere parte di un insieme più grande, che non ha fatto mancare la sua solidarietà, la sua vicinanza: l'immagine delle decine di medici, infermieri e volontari che da tutta Italia sono venuti a darci una mano, rischiando in prima persona, rimarrà per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo intervento per le celebrazioni del 25 aprile.

"Alla battaglia che stiamo combattendo deve però partecipare, da protagonista, l'Europa. Sono convinto che in questi mesi si giochi una partita cruciale per il futuro dell'Unione. Serve uno slancio senza precedenti, serve visione per il futuro, servono cuore e coraggio. Io credo che tra i cittadini europei questa volontà di fare fronte comune, superando egoismi e divisioni, sia molto più forte di quello che ancora oggi appare dai vertici istituzionali di Bruxelles".