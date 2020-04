26 aprile 2020 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Sono 10mila le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in provincia di Milano per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da coronavirus e 328 quelle multate. Gli esercizi commerciali controllati, secondo i dati della Prefettura di Milano, sono 2.795, mentre sono 18 i titolari di negozi che sono stati denunciati.