Incidenti: auto fuori strada nel Varesotto, due feriti

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte a Cardano al Campo, in provincia di Varese. Attorno alle 2.30 l'auto su cui erano a bordo, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e contro un ostacolo. Il conducente, un uomo di 34 anni, ha riportato un trauma toracico e la frattura di un braccio e il passeggero, un uomo di 45 anni, un trauna cranico. Entrambi, come riferisce l'Arue, l'azienda regionale emergenza urgenza, sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Varese. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.