Coronavirus: Gelmini, 'Lombardia sotto attacco per motivi politici'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia è sotto attacco per motivi politici. Quando l'epidemia falciava centinaia di vittime ogni giorno è stata lasciata sola e ha saputo reagire, supplendo alle carenze del governo centrale. Qui Conte e i ministri non si sono fatti vedere, mentre la Regione era in prima linea”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a Libero Milano: “Ora M5S e sinistra, con un atteggiamento da sciacalli, tentano di speculare sulle difficoltà che pure esistono. Ricordo le ironie su Fontana, che invece è stato un presidente equilibrato. E Gallera, il nostro assessore alla Sanità, è stato un gigante: sotto la sua guida abbiamo raddoppiato le terapie intensive, costruito tre ospedali, resistito all`urto di un vero e proprio tsunami e ora la Regione è impegnata a garantire la ripresa dell`economia”.

Gelmini ricorda che sulle Rsa "ci sono inchieste in tutta Italia, ma si parla solo di questa Regione. La sinistra in certi casi si è accodata al peggior grillismo. Ora è pura e semplice propaganda, in un momento nel quale, anche il Capo dello Stato ci ha esortato, sarebbe necessaria l`unità del Paese. Mi auguro ci sia un ripensamento. Ora dobbiamo pensare a rilanciare Milano e la Lombardia: questo è il compito della politica. Siamo da sempre la locomotiva economica del Paese. Se non ripartiamo non riparte l`Italia. E anche a Roma devono capirlo”, conclude.