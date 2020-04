Coronavirus: Brescia, quarantena per 54 vigili del fuoco

26 aprile 2020 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Sono 54 i vigili del fuoco del comando di Brescia in quarantena preventiva a causa dell'insorgenza di sintomi assimilabili al coronavirus in due colleghi. Due dei quattro turni della sede centrale di Brescia sono quindi fermi e non possono lavorare, lasciando l'onere agli altri due turni, secondo quanto riporta Brescia Oggi. E i sindacati di categoria chiedono maggiore attenzione e un'organizzazione e previsione delle emergenze "per la tutela della popolazione civile ma anche per permettere ai lavoratori vigili del fuoco condizioni di lavoro adeguate".

I sindacati sottolineano che "a seguito di pressioni ed insistenze delle organizzazioni sindacali, della collaborazione della comandante provinciale e della disponibilità dei sanitari, seppur non seguendo tutti i protocolli che avrebbero voluto lunghe attese e gravi peggioramenti prima di poter ottenere gli accertamenti opportuni, i due colleghi hanno ricevuto il tampone". Che per ora è negativo, ma che ha costretto 54 colleghi a mettersi in quarantena.

A sostituirli saranno le due squadre rimaste, con la conseguente rimodulazione dei turni. All'inizio di marzo il Comando provinciale di Brescia, come quelli di tutta Italia, aveva attivato turni di 24 ore con riposi successivi di 72 ore per limitare gli spostamenti dei pompieri e le possibilità di contagio. Ora, invece, le due squadre rimaste dovranno svolgere turni di 24 ore al Comando con sole 24 ore di riposo. Ma ora i vigili del fuoco lombardi saranno inseriti nel programma di screening sanitario mediante test sierologici. La speranza, dicono i sindacati, è che "l'attuazione di questa intesa sia rapida e permetta al personale di lavorare più serenamente".