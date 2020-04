Coronavirus: socialisti Milano, Regione Lombardia responsabile di tragedia Rsa

26 aprile 2020 a

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "Più di 1.600 dicessi, oltre 50 istituti indagati, quella delle Rsa è una tragedia nella tragedia del coronavirus. A Milano sono finiti nell'occhio del ciclone Pat, Don Gnocchi e l'istituto Ambrosiano di Cesano Boscone, solo per citare alcuni istituti privati, pubblici e religiosi. Le Regione Lombardia e la sua giunta sono i primi responsabili, e con loro i gestori delle Rsa che con errori e deficienze hanno aggiunto provvedimenti gravi come il divieto di usare guanti e mascherine, e l'accoglienza di persone contagiate". E' quanto denunciano Mauro Broi di Psi Metropolitano di Milano, Roberto Biscardini di Socialisti in Movimento e Gianstefano Milani del Movimento Socialdemocrazia.

In questo quadro "non fa eccezione il Pat in cui presidente e maggioranza del consiglio di gestione sono nominati dal sindaco di Milano e il direttore generale dalla Regione Lombardia. Nessuno tra di loro poteva ignorare quanto stava accadendo, comune di Milano e sindaco inclusi", continuano.

"Noi chiediamo che siano accertate per intero le diverse responsabilità e si cominci da qui, con un serio e verificabile riassetto del sistema assistenziale milanese e lombardo, pubblico e privato, troppo spesso proclive a lasciare i nostri anziani indifesi, nell'incuria, nell'indifferenza, quando non alle logiche del profitto".