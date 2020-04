Sicilia: Savarino (Db), 'in finanziaria tutelate le aree urbane e quelle interne'

27 aprile 2020 a

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - “La Commissione bilancio ha approvato un emendamento che blinda le somme previste per il rilancio delle aree urbane e delle aree interne.” Lo dichiara la deputata di Diventerà Bellissima all?Ars, Giusi Savarino. "Solo per la provincia di Agrigento parliamo di oltre 30 milioni di stanziamenti, da destinare ai 12 Comuni dell'area interna, con Bivona Capofila", dice.

“È un emendamento voluto fortemente da #diventeràbellissima, Grazie al Presidente Musumeci per aver accolto questa esigenza - aggiunge -Le importanti risorse messe in campo dal governo Musumeci con la legge di stabilità necessarie per la ripartenza, non possono essere tolte a queste aree”.