Coronavirus: Pastorale Arcidiocesi Palermo, 'Non siamo negletti, si riaprano presto le Chiese' (2)

(Adnkronos) - E sulla messa, già le idee sono chiare: "Il segno della pace ovviamente è escluso - dice - non ci sarà l'acqua nell'acquasantiera. E per quanto riguarda la comunione, verrà data nella mano e non più nella bocca, ma queste sono regole che già abbiamo attuato prima ancora del lockdown". "Il prete sa che prima della messa si deve insaponare le mani per tre volte di seguito - dice ancora - oppure potrebbe usare anche dei guanti, perché no?". E si augura che tra la Cei e il Governo "si trovi al più presto un accordo".

"Siamo in Italia e siamo tra persone civili - dice don Torcivia -io ho molta fiducia negli uomini e nella politica. Stupisce che si arrivi a questo. Ha fatto bene, anzi benissimo, la Cei ad esprimersi. Ma devo ammettere che ieri, nel discorso che fatto il premier Conte prima ancora della reazione della Cei, il Presidente del Consiglio già ringraziava i vescovi e si dichiarava dispiaciuto per la chiusura delle chiese. E parlava di un protocollo. Insomma ha messo tutte le carte in tavola".