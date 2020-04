Milano: utilizza rider per consegnare droga, arrestato

27 aprile 2020 a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Utilizzava i rider per consegnare droga ai propri clienti. Un 40enne, trovato in possesso di oltre 11 chili di marijuana, è stato arrestato a Milano dalla polizia. Durante i servizi di osservazione gli agenti hanno verificato i movimenti di un rider che partivano dalla casa del 40enne, in zona Bovisa, per raggiungere due cittadini italiani, che sono stati denunciati, a cui sono stati recapitati 40 grammi di marijuana. La perquisizione dell'abitazione del 40enne ha portato al sequestro di 11,6 chili di marijuana, 500 euro contanti, materiale per il confezionamento e apparecchiature utilizzate per la coltivazione e l'essiccamento delle piante. L'uomo è stato arrestato.

Inoltre la polizia ha denunciato un 31enne cittadino albanese, che si serviva di un ignaro corriere addetto alle consegne. Nella sua abitazione a Baranzate gli agenti hanno sequestrato 2,40 grammi di cocaina, 2,40 grammi di hashish, oltre 8mila euro in contanti e un bilancino di precisione.