Coronavirus: sindaco zona rossa Troina guarito, 'ho avuto paura'**

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Dopo 32 giorni di malattia è ufficialmente guarito dal Covid-19 Fabio Venezia, il sindaco di Troina, la cittadina dell'Ennese dichiarata zona rossa dopo il focolaio di coronavirus scoperto all'Irccs Oasi. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino dopo il risultato negativo dell'ultimo tampone e la notifica da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna di fine quarantena.

"Quella del contagio da Covid-19 è stata un'esperienza che mi ha molto provato, non soltanto a livello fisico ma anche sotto il profilo psicologico – spiega Venezia -. Non è stato per nulla facile convivere con un virus molto pericoloso, che rapisce le tue forze fisiche e può provocare anche la morte, mentre si porta sulle spalle il peso della responsabilità di amministrare una comunità e di gestire nel momento più difficile una gravissima emergenza sanitaria".

"Ho avuto anche io, come tanti altri, paura e molta preoccupazione", ammette il sindaco, per il quale la vicinanza dei propri concittadini "è stata fondamentale per superare i momenti più difficili e ritrovare la forza per continuare a combattere giorno dopo giorno per sconfiggere questo nemico invisibile. Anche dal letto ho cercato quotidianamente di fare il mio dovere e di dare una mano nella gestione dell'emergenza. I miei maestri di vita mi hanno insegnato che chi ha ruoli di responsabilità non abbandona mai la nave in tempesta, anche a costo del sacrificio umano. Non avrei mai potuto abbandonare nel momento più difficile la mia gente".