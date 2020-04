Coronavirus: F.Sala, '680 in terapia intensiva, più che dimezzate dal 3 aprile'

27 aprile 2020 a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "I dati sono in linea con il trend degli ultimi giorni: ci sono 680 persone in terapia intensiva, rispetto al 3 aprile le abbiamo più che dimezzate -erano circa 1.400 - questo significa che le misure di lockdown hanno funzionato, è un plauso ai lombardi. Altro dato importante: per la prima volta scendiamo sotto gli 8 mila ricoverati, sono dati molto importanti, sono il frutto del lavoro incredibile del lavoro di chi opera nella sanità e dei cittadini che sono rimasti in casa e hanno osservato le norme". Così il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala commenta i dati dell'emergenza coronavirus.