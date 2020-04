Coronavirus: De Corato, '600 detenuti rilasciati nel Milanese, ministro si dimetta' (2)

27 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Dopo aver assistito alla scarcerazione di mafiosi condannati al 41bis, ormai non mi stupisco più di nulla. Eppure i magistrati avevano avvertito che dietro alle rivolte carcerarie c'era la mafia che aveva assoldato la manovalanza per ottenere esattamente quello che è successo oggi", sottolinea. L'emergenza Covid19 "ha messo il dito nella piaga che non è certamente quella del sovraffollamento, bensì quella del dilagare della delinquenza che spinge la politica, quella ipergarantista per i diritti dei detenuti, ad adoperarsi per liberare subito i carcerati e a lasciare che ad occuparsi dei diritti delle vittime sia qualcun altro. Se fra un anno dovessimo avere ancora questi numeri, cosa faremo? Continueremo a scarcerare i detenuti?", si chiede.

Milano "è la città con più reati denunciati in Italia: non servono scarcerazioni, ma serve che vengano individuati nuovi luoghi di detenzione. Non può passare l'idea che delinquere sia quasi conveniente. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dovrebbe dimettersi: al grido di 'onestà, onestà', alla fine ha svuotato le carceri con la scusa della pandemia", conclude De Corato.