Coronavirus: De Corato, '600 detenuti rilasciati nel Milanese, ministro si dimetta'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Hanno messo a ferro e fuoco le carceri chiedendo l'indulto e alla fine, visti i numeri, hanno raggiunto il loro scopo: 600 detenuti a Milano, Bollate e Opera mandati a casa come vacanza premio. Lo afferma l'ex vice sindaco di Milano ed assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato. "Non mi stupirei che alcuni degli scarcerati siano destinatari anche di qualche decreto di espulsione dal nostro Paese. Abbiamo visto tutti chi erano i manifestanti sui tetti delle carceri: giovani corpulenti nordafricani con striscioni scritti in italiano", aggiunge.