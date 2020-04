Coronavirus: F.Sala, '3 mln questionari compilati, in fase 2 portare mascherine' (2)

27 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Sul tema mascherine, il vicepresidente della Regione Lombardia osserva che "il Dpcm non è chiarissimo, ci sono due punti in cui se ne parla. Il governo chiarirà nei prossimi giorni. E' evidente che in una zona in cui contagio è stato così forte come la Lombardia coprirsi naso e bocca è di fondamentale importanza. E' una norma da rispettare se usiamo trasporti pubblici, quando andiamo nei supermercati e noi riteniamo che sia utile portare la mascherina o comunque qualcosa che protegga naso e bocca anche negli spostamenti da casa", conclude Fabrizio Sala.