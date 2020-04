Coronavirus: Grimoldi, 'Conte in Lombardia? Dica che non farà pagare cremazioni'

27 aprile 2020 a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Con oltre due mesi di ritardo il premier Conte si degna per la prima volta di venire in Lombardia? Pensavamo si facesse vedere direttamente a settembre per la riapertura delle scuole. Comunque visto che si degna di venire almeno porti una buona notizia, almeno venga a Bergamo e Brescia per annunciare che il governo si farà carico dei costi delle cremazioni dei morti di quelle province, senza lasciare questo costo alle famiglie che non hanno potuto salutare i propri cari. Sarebbe un gesto doveroso". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.